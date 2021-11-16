По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с 18 ноября "покраснеет" и Винницкая область. Однако с 22 ноября в Минздраве прогнозируется постепенный выход из жестких карантинных ограничений.

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"Начало выхода областей с "красного" уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать со следующей недели", – заявил Ляшко.

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Такие ослабления в Минздраве объяснили тем, что в ряде областей снизился уровень заболеваемости COVID-19. Количество пациентов, которых выписывают из больниц, стабильно увеличивается по сравнению с новыми госпитализированными.

"Снизился и процент занятых коек с кислородом", – сообщил Ляшко.

Министр подчеркнул, что в Херсонской области, где впервые установили "красный уровень" эпидопасности, он действует уже 30 дней. Это позволило замедлить темпы распространения заболевания.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала