По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с 18 ноября "покраснеет" и Винницкая область. Однако с 22 ноября в Минздраве прогнозируется постепенный выход из жестких карантинных ограничений.

К теме Украина проходит пик коронавируса, – Ляшко

"Начало выхода областей с "красного" уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать со следующей недели", – заявил Ляшко.

Справка. На данный момент в "красной зоне" находятся такие области: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская области. В "желтой" оказались только Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.

В Украине ослабят карантин

Такие ослабления в Минздраве объяснили тем, что в ряде областей снизился уровень заболеваемости COVID-19. Количество пациентов, которых выписывают из больниц, стабильно увеличивается по сравнению с новыми госпитализированными.

"Снизился и процент занятых коек с кислородом", – сообщил Ляшко.

Министр подчеркнул, что в Херсонской области, где впервые установили "красный уровень" эпидопасности, он действует уже 30 дней. Это позволило замедлить темпы распространения заболевания.

Любопытно! По инициативе Минздрава новые платформы для вакцинации начали открывать в храмах УГКЦ, ВЦУ, УПЦ МП и Адвентистов седьмого дня. Пункты прививок для верующих уже действуют в Киеве, Одессе, Запорожье, Ужгороде и Черновцах. Вакцинацию поддержал также Филарет, но сам прививку еще не сделал.

Виктор Ляшко рассказал, когда ослабят карантин в Украине: смотрите видео Минздрава

Коронавирус в Украине: последние новости

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали более 16 тысяч новых больных COVID-19. Умерли 838 человек, что является антирекордом с начала пандемии.

В то же время со старта вакцинальной кампании 24 февраля прививки получили более 12 миллионов человек. Из них 2 дозы вакцины ввели 8,8 миллиона человек.

Президент Владимир Зеленский мотивировал украинцев вакцинироваться. Он заявил, что все, кто сделают 2 прививки, получат от государства по тысяче гривен.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала