Когда Украина полностью перейдет на электронные больничные: детали от Ляшко

В Украине медики вскоре больше не будут выдавать больничные в бумажном виде. Пилотный проект по выдаче е-больничных стартовал в начале июня. Полностью на электронные больничные украинские медицинские учреждения должны перейти с 1 сентября.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных. Это означает, что с июня по август медики будут формировать как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать соответствующие бумажные листы.

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Детали заявления Ляшко об электронных больничных

Он отметил: решение о виде документа будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава. Ляшко добавил, что приказ о "Некоторых вопросах формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки" уже подписали. Кроме того, документ уже прошел экспертизу Минюста.

"Конечно, введенные изменения не могут заработать сразу. Для этого нужны время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех причастных к этому процессу", – отметил Ляшко.

В то же время он заверил, что Минздрав готов поддерживать и дополнительно объяснять при необходимости. Ведь министерство идет к тому, чтобы сделать процесс получения больничного максимально удобным и прозрачным.

Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности. Зато работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования по оформлению своему работнику выплат за больничный,

– подытожил министр здравоохранения.

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