Когда Украина введет COVID-паспорта: ответ Немчинова

Сейчас в Украине выдают только международные сертификации вакцинации против коронавируса. С начала июля в ЕС запустят так называемые COVID-паспорта (COVID-сертификаты), и в Украине тоже к этому готовятся.

Так, Украина уже давно работает над реализацией так называемых COVID-паспортов. В эфире одного из телеканалов министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, когда их смогут ввести.

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По его словам, в Украине планируют утвердить COVID-паспорт в течение 10 – 14 дней после его утверждения в ЕС.

Утвердит Европа и мы сможем в течение 10 – 14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет его вводить,

– заявил Немчинов.

При этом он добавил, что в Евросоюзе значительно расширили требования к COVID-паспорту. Немчинов заметил, что он потребует достаточно серьезных подзаконных актов, чтобы получить доступ к тем или другим реестрам.

Мы технологически к этому были готовы еще 1,5 – 2 месяца назад. Но они (ЕС – 24 канал) меняют свои требования во время утверждения его (COVID-паспорта – 24 канал),

– сказал министр.

Ранее в Минздраве пояснили, чем отличается международный сертификат о вакцинации, который уже можно получить в Украине, от будущего COVID-паспорта.

Международное свидетельство о вакцинации: что стоит знать

Уже утвержденное. То есть, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19;

Свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;

Можно получить только в бумажном формате;

Выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;

Будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

Чем особенный COVID-паспорт

Сейчас разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле;

Будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

Будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, будет содержать QR-код;

Можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через приложение “Дия”;

Из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он соответствовал требованиям ЕС и ВОЗ;

Более того, в Украине планируют сделать 2 версии такого сертификата: внутренний – для пользования внутри страны, и внешний – для выезда за границу;