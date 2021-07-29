Главный санитарный врач страны Игорь Кузин назвал основное условие. Для этого большая часть населения должна быть провакцинирована.

Внимание Какие привилегии будут иметь вакцинированные украинцы

Что об этом думает Минздрав

Он отметил, что в центре контроля и профилактики болезней – несмотря на то, что они действительно сначала давали такую рекомендацию – потом внесли коррективы и ограничения по ношению масок.

Сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививок.

Игорь Кузин – главный санврач Мы можем рассматривать (отмену масок-24 канал) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию.

Он уверен, что еще осень и зиму украинцы проведут в масках. Кузин назвал еще один плюс масок – она будет защищать не только от коронавируса. Осенью нас не обойдут и острые респираторные вирусные инфекции, в частности, грипп.

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