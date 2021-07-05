Кажется, уже полтора года человечество ждет того момента, когда можно будет вернуться к нормальной жизни. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда украинцы смогут снять маски с лиц.

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Он рассказал, что отказаться от масок Украина сможет лишь в двух случаях: когда вся страна достигнет адекватных уровней вакцинации или же когда весь мир простится с коронавирусом.

Игорь Кузин "Думаю, все уже привыкли к маскам. На самом деле я бы не советовал их снимать. Почему? Несмотря на уже проведенную вакцинацию, то, что часть людей переболели, даже на фоне улучшения эпидемических показателей международные организации, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски, особенно когда мы находимся в замкнутом пространстве или если у нас недостаточный уровень вентиляции и мы не можем гарантировать, что люди не заразятся”.

Так, в ближайшее время маски не стоит снимать даже вакцинированным против коронавируса людям. Кузин также отметил, что в помещениях маски останутся обязательными еще надолго.

Игорь Кузин “Для закрытых помещений, скорее всего, маски останутся еще на долгое время, пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не попрощается с коронавирусной болезнью”.

Главный санврач страны также отметил, что украинцам пока рано рассчитывать на коллективный иммунитет. Поскольку количество вакцинированных и даже переболевших в стране не слишком велико.

Игорь Кузин “Количество переболевших украинцев не сильно велико. Простая математика показывает, что это около 2,5 миллиона человек. У нас есть предварительные исследования по определению тех, кто переболел. Предварительные цифры говорят, что по крайней мере 32% переболело. То есть, если 32% уже имеют иммунитет, плюс, если мы сделаем 10 миллионов прививок, и учитывая темпы вакцинации, в осенний период мы выйдем на 50–60% иммунитета”.

И даже эти показатели недостаточны для того, чтобы вернуться к обычной жизни.

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Источник: Минздрав