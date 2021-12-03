Когда украинцы вызывают скорую: забавные истории медиков

Если вы чувствуете проблемы со здоровьем, но вашему состоянию сейчас ничего не угрожает – обратитесь к семейному врачу. Скорая медицинская помощь только для экстренных и критических состояний.

Это в интервью 24 канала подтвердил врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЭМП МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич и фельшер Игорь Игнатов. Они вспомнили самые странные причины вызова.

Читайте также Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

Экстренную медицинскую помощь вызывают даже во время менструальной боли. Хотя для того, чтобы утолить боль, достаточно выпить обезболивающее. Что и предлагают медики пациенткам по приезду.

Болит, когда смеюсь

Мы приехали на вызов в клуб, девушка жаловалась на боль в сердце. Приезжаем, все нормально. Спрашиваем, как у вас сердце болит. Говорит: "Болит только тогда, когда смеюсь",

– рассказал Игорь Игнатов.

Работники скорой удивились такому вызову и посоветовали девушке не смеяться, чтобы снять боль.

В каких случаях можно вызвать скорую

Источник: Минздрав

обморок;

судороги;

внезапное расстройство дыхания;

внезапная боль в грудной клетке;

острая боль в брюшной полости и поясничном отделе;

головная боль, которая сопровождается головокружением или тошнотой;

нарушение речи, слабости в конечностях, которые возникли внезапно;

гипо– и гипергликемическая кома;

при температуре тела 39°С и выше и отсутствии эффекта от принятых жаропонижающих лекарственных средств;

значительное наружное кровотечение;

признаки внутреннего кровотечения;

признаки острого отравления;

нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение другое);

анафилактическая реакция, вызванная разными факторами;

укусы змей и пауков;

травмы, угрожающие жизни;

несчастные случаи любого характера;

тепловой удар и переохлаждение, которые угрожают жизни;

асфиксия всех видов (утопление, попадание посторонних тел в дыхательные пути, удушение);

чрезвычайная ситуация любого характера;

острые психические расстройства (с поведением, опасным для жизни пациента (пострадавшего) и/или людей рядом);

другие состояния, угрожающие жизни и здоровью человека;

к детям до двух лет.

Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананевичем и его коллегами впоследствии читайте в рамках проекта "Интервью24 ".

День в "скорой" – смотрите видео