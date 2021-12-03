Когда украинцы вызывают скорую: забавные истории медиков

3 декабря 2021 , 17:50
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Источник:

24 канал

Если вы чувствуете проблемы со здоровьем, но вашему состоянию сейчас ничего не угрожает – обратитесь к семейному врачу. Скорая медицинская помощь только для экстренных и критических состояний.

Это в интервью 24 канала подтвердил врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЭМП МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич и фельшер Игорь Игнатов. Они вспомнили самые странные причины вызова.

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Экстренную медицинскую помощь вызывают даже во время менструальной боли. Хотя для того, чтобы утолить боль, достаточно выпить обезболивающее. Что и предлагают медики пациенткам по приезду.

Болит, когда смеюсь

Мы приехали на вызов в клуб, девушка жаловалась на боль в сердце. Приезжаем, все нормально. Спрашиваем, как у вас сердце болит. Говорит: "Болит только тогда, когда смеюсь",
– рассказал Игорь Игнатов.

Работники скорой удивились такому вызову и посоветовали девушке не смеяться, чтобы снять боль.

В каких случаях можно вызвать скорую

Источник: Минздрав

  • обморок;
  • судороги;
  • внезапное расстройство дыхания;
  • внезапная боль в грудной клетке;
  • острая боль в брюшной полости и поясничном отделе;
  • головная боль, которая сопровождается головокружением или тошнотой;
  • нарушение речи, слабости в конечностях, которые возникли внезапно;
  • гипо– и гипергликемическая кома;
  • при температуре тела 39°С и выше и отсутствии эффекта от принятых жаропонижающих лекарственных средств;
  • значительное наружное кровотечение;
  • признаки внутреннего кровотечения;
  • признаки острого отравления;
  • нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение другое);
  • анафилактическая реакция, вызванная разными факторами;
  • укусы змей и пауков;
  • травмы, угрожающие жизни;
  • несчастные случаи любого характера;
  • тепловой удар и переохлаждение, которые угрожают жизни;
  • асфиксия всех видов (утопление, попадание посторонних тел в дыхательные пути, удушение);
  • чрезвычайная ситуация любого характера;
  • острые психические расстройства (с поведением, опасным для жизни пациента (пострадавшего) и/или людей рядом);
  • другие состояния, угрожающие жизни и здоровью человека;
  • к детям до двух лет.
Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананевичем и его коллегами впоследствии читайте в рамках проекта "Интервью24".

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Автор: Олександр Бевза