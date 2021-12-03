Когда украинцы вызывают скорую: забавные истории медиков
Источник:24 канал
Если вы чувствуете проблемы со здоровьем, но вашему состоянию сейчас ничего не угрожает – обратитесь к семейному врачу. Скорая медицинская помощь только для экстренных и критических состояний.
Это в интервью 24 канала подтвердил врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЭМП МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич и фельшер Игорь Игнатов. Они вспомнили самые странные причины вызова.
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Экстренную медицинскую помощь вызывают даже во время менструальной боли. Хотя для того, чтобы утолить боль, достаточно выпить обезболивающее. Что и предлагают медики пациенткам по приезду.
Болит, когда смеюсь
Мы приехали на вызов в клуб, девушка жаловалась на боль в сердце. Приезжаем, все нормально. Спрашиваем, как у вас сердце болит. Говорит: "Болит только тогда, когда смеюсь",
– рассказал Игорь Игнатов.
Работники скорой удивились такому вызову и посоветовали девушке не смеяться, чтобы снять боль.
В каких случаях можно вызвать скорую
Источник: Минздрав
- обморок;
- судороги;
- внезапное расстройство дыхания;
- внезапная боль в грудной клетке;
- острая боль в брюшной полости и поясничном отделе;
- головная боль, которая сопровождается головокружением или тошнотой;
- нарушение речи, слабости в конечностях, которые возникли внезапно;
- гипо– и гипергликемическая кома;
- при температуре тела 39°С и выше и отсутствии эффекта от принятых жаропонижающих лекарственных средств;
- значительное наружное кровотечение;
- признаки внутреннего кровотечения;
- признаки острого отравления;
- нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение другое);
- анафилактическая реакция, вызванная разными факторами;
- укусы змей и пауков;
- травмы, угрожающие жизни;
- несчастные случаи любого характера;
- тепловой удар и переохлаждение, которые угрожают жизни;
- асфиксия всех видов (утопление, попадание посторонних тел в дыхательные пути, удушение);
- чрезвычайная ситуация любого характера;
- острые психические расстройства (с поведением, опасным для жизни пациента (пострадавшего) и/или людей рядом);
- другие состояния, угрожающие жизни и здоровью человека;
- к детям до двух лет.
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