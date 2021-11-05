Когда в Украине будет доступна бустерная доза вакцины COVID

Бустерная доза вакцины против коронавируса станет доступна жителям Украины только тогда, когда в стране будет вакцинировано более 50% граждан.

Сейчас бустерную вакцинацию активно не проводят

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, как будет выглядеть вакцинальная кампания против коронавируса в Украине в дальнейшем.

Внимание В Украине более 11 миллионов человек по крайней мере с одной дозой COVID-вакцины

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни".

Половина населения должна быть вакцинирована двумя дозами

По словам Ляшко, сегодня эту отметку пересек только Киев – в столице вакцинировали 55% жителей (по крайней мере одной дозой).

Также более 40% вакцинированы в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.

Актуальная статистика вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

В Украине активно наращивают темпы вакцинации против коронавирусной болезни.

За последние сутки прививки против COVID-19 сделали 270 320 человек.

Стартовала вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине 24 февраля 2020 года.

На сегодняшний день привиты уже 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека.

Напомним, что по данным ЮНИСЕФ, 65% украинцев вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

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