Сейчас в Украине переболело примерно 13-20% населения. Среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%. Поэтому, к коллективному иммунитету украинцам еще далеко.

Таковы результаты анализа Киевской школы экономики. Моделирование опровергает распространенное мнение о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2.

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По состоянию на 12 февраля в Украине официально зарегистрировали 1 миллион 258 тысяч активных случаев.

Справка! Для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы минимум 70% населения переболели.

Украине стоит срочно усилить систему обнаружения, чтобы вовремя отреагировать на возможную новую вспышку, угроза которой усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентами с COVID-19,

– отметил Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Украина входит в 5 европейских стран с критической ситуацией с COVID-19

Среди всех протестированных на COVID-19 в Украине самый высокий показатель положительных случаев – 18%.

При этом сам показатель выявления новых случаев – один из самых низких.

Загруженность больниц

Относительно ситуации с загрузкой медицинских учреждений, то в период 1-7 февраля количество госпитализированных пациентов с COVID-19 почти равно количеству пациентов, которых уже выписали из медицинских учреждений.

Всего в больницах, отведенных для пациентов с COVID-19 стабильно заняты 40% реанимационных коек.

При этом по всей стране занято около 25% коек с кислородом.

В каких регионах ситуация самая плохая

Наиболее напряженная ситуация сейчас в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. В этих регионах количество госпитализаций длительное время превышает выписку пациентов на 20-70%.

Например, в Закарпатской области заполнены 65% реанимационных коек, отведенных для госпитализации пациентов COVID-19. И госпитализация продолжает расти.

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях рост прекратился, однако заполненность коек держится на критическом уровне – 45% и 60%.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала