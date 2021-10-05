Массовая вакцинация детей против COVID-19 в Украине наступит после того, как прививки получит все взрослое население. Об этом Данилов рассказал во время презентации возможностей информационно-аналитической системы "СОТА" в ситуационном центре Офиса президента.
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Когда мы начнем вакцинировать детей? Сначала надо вакцинировать всех взрослых, а затем переходить к детям,
– сообщил он.
При этом секретарь СНБО отметил, что в Украине очень агрессивная антивакцинаторская кампания.
Мне очень жаль, что есть некоторые религиозные общины, которые выступают против вакцинации. Это неприятная ситуация, учитывая, что мы в состоянии информационной войны. Это непросто для нас,
– добавил он.
Заметим, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщил решение Минздрава о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса – в ведомстве пока не рекомендуют использование третьей прививки.
Вакцинация детей в Украине: что следует знать
Источник: Минздрав
В Украине можно вакцинировать детей против коронавируса, но не всех. Так, ребенка в возрасте от 12 лет можно иммунизировать препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech, но только в том случае, если он:
- имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;
- с целью объединения семьи;
- если ребенок выезжает на учебу в страны, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;
- является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий за рубежом;
- приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет документы в подтверждение этого.