Когда в Украине будут массово вакцинировать детей против коронавируса: уточнение СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине очень агрессивная антивакцинаторская кампания. Но массовую вакцинацию детей против коронавируса пока не будут вводить.

Массовая вакцинация детей против COVID-19 в Украине наступит после того, как прививки получит все взрослое население. Об этом Данилов рассказал во время презентации возможностей информационно-аналитической системы "СОТА" в ситуационном центре Офиса президента.

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Когда мы начнем вакцинировать детей? Сначала надо вакцинировать всех взрослых, а затем переходить к детям,

– сообщил он.

При этом секретарь СНБО отметил, что в Украине очень агрессивная антивакцинаторская кампания.

Мне очень жаль, что есть некоторые религиозные общины, которые выступают против вакцинации. Это неприятная ситуация, учитывая, что мы в состоянии информационной войны. Это непросто для нас,

– добавил он.

Заметим, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщил решение Минздрава о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса – в ведомстве пока не рекомендуют использование третьей прививки.

Вакцинация детей в Украине: что следует знать

Источник: Минздрав

В Украине можно вакцинировать детей против коронавируса, но не всех. Так, ребенка в возрасте от 12 лет можно иммунизировать препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech, но только в том случае, если он: