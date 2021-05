В Украине крайне низкие темпы вакцинации

Исследование провели ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, основываясь на главном выводе недавнего доклада McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end? | McKinsey) о том, что определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовое вакцинирование населения.

В условиях сохранения текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году,

– говорится в исследовании.

Согласно данным ученых, Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации – 1,8% одной дозой по состоянию на 1 мая 2021 года.

Ученые разделили страны мира на 5 кластеров:

В первый вошли США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты – страны с самыми высокими показателями вакцинации населения (средний уровень прививки превышает 60%). Формирование коллективного иммунитета на этом уровне прогнозируют в конце 2-го – начале 3-го квартала 2021 года.

Во второй кластер вошло большинство стран Западной Европы и Канада – коллективный иммунитет возможен ближе к концу 2021 года – началу 2022 года.

Третий кластер: Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай (уровень вакцинации пока не превышает 20%, но в странах действуют строгие карантинные меры). Страны этого кластера, вероятно, приобретут коллективный иммунитет ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер – это страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В эту группу, в частности, вошли Украина, Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других стран.

Обратите внимание! Средний уровень прививки для стран этого кластера составляет – 4,5%, для Украины – 1,8%.

В пятый кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоление пандемии в этих странах может растянуться во времени с горизонтом завершения конец 2022 года – начало 2023 года.

Что можно сделать, чтобы ускорить процесс приобретения коллективного иммунитета? Ученые отметили необходимость соблюдения всех противоэпидемических мер и ускорения темпов вакцинации.

Коротко о вакцинации против COVID-19 в Украине

На протяжении 4 мая против коронавируса вакцинировали еще 3 425 граждан. В целом от начала вакцинальной кампании прививки сделали 759 434 жителям Украины. Из них только 303 человека закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины.

По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записался 514 821 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала