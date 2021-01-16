Когда в Украине можно будет приобрести вакцину от COVID-19: прогноз Минздрава
В Минздраве ожидают, что возможность платной вакцинации от коронавируса в Украине появится не раньше второй половины 2021 года. Сейчас производители препаратов не ведут переговоры с коммерческими структурами о продаже вакцины.
В Минздраве утверждают, что возможность того, что вакцину можно будет приобрести раньше прогнозируемого срока, очень маловероятна. Об этом по результатам встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, пишет "РБК-Украина".
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Степанов отметил, что сейчас разработчики и производители вакцин общаются только с представителями государств, а не коммерческими структурами,
– говорится в сообщении.
Из-за этого вариант платной вакцинации не будет доступен в первой половине года.
Заметим, украинцы смогут сделать прививку от коронавируса бесплатно.
Вакцинация в Украине: главное
- Первую партию китайской вакцины Sinovac Biotech в 700 тысяч доз Украина получит в течение 30 дней после официальной регистрации препарата.
- Впоследствии в офисе Президента уточнили, что речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины, которые будут поставлять в феврале.
- Кроме того, Украина ожидает первых поставок вакцины по программе COVAX.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса есть прививки 50% населения.
- Первый этап вакцинации должен начаться в феврале 2021 года. В Украине создадут 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки.
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