Когда в Украине можно будет вакцинироваться за деньги
Украина планирует бесплатно вакцинировать против коронавируса каждого гражданина Украины. Но будут люди, которые не захотят ждать до 2022 года или прививаться конкретной вакциной.
Источник:Гордон
В интервью журналистами издания министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что, вероятнее всего, купить вакцину против коронавируса в Украине нельзя будет как минимум до лета.
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Он заявил, что возможность приобрести вакцину в Украине появится тогда, "как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины".
Также Степанов рассказал, что вакцинируется любой вакциной против коронавируса, которая будет зарегистрирована в Украине. Но только не русской.
В Украине ее регистрировать не собираются и из-за сомнительной эффективности, и из-за войны с Россией. "Мы в состоянии обеспечить страну другими эффективными вакцинами из стран, которые не нападали на Украину, не забирали у нас территории и не развязывали войну, которая привела к десяткам тысяч смертей украинцев и миллионам беженцев", – добавил он.
Вакцинация в Украине: что известно
- Вакцинация в Украине начнется 15 февраля, однако возможны задержки.
- В стране будет действовать план вакцинации "Дорожная карта", который состоит из 5 этапов.
- В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
- Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.
- До конца февраля планируют вакцинировать 500 тысяч украинцев.
- Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
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