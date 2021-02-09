Украина планирует бесплатно вакцинировать против коронавируса каждого гражданина Украины. Но будут люди, которые не захотят ждать до 2022 года или прививаться конкретной вакциной.

В интервью журналистами издания министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что, вероятнее всего, купить вакцину против коронавируса в Украине нельзя будет как минимум до лета.

К теме Почему Украина так поздно начинает вакцинацию против коронавируса: оправдание Степанова

Он заявил, что возможность приобрести вакцину в Украине появится тогда, "как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины".

Максим Степанов "Исходя из конъюнктуры и того, что ни один производитель на сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется, раньше лета этого не произойдет”.

Также Степанов рассказал, что вакцинируется любой вакциной против коронавируса, которая будет зарегистрирована в Украине. Но только не русской.

В Украине ее регистрировать не собираются и из-за сомнительной эффективности, и из-за войны с Россией. "Мы в состоянии обеспечить страну другими эффективными вакцинами из стран, которые не нападали на Украину, не забирали у нас территории и не развязывали войну, которая привела к десяткам тысяч смертей украинцев и миллионам беженцев", – добавил он.

Вакцинация в Украине: что известно



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала