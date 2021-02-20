Врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита рассказал, насколько быстро новая волна COVID-19 будет распространятся другими областями Украины и когда ожидать новые вспышки.

Инфекционист заявил, что в Украине уже начинается вторая волна. В течение следующих двух-трех недель она может дойти до восточных границ.

Читайте также В 3 областях на неделю закроют питания, – Ляшко

И раз в Одессе и Харькове у нас будет тот же трындец, который был в ноябре. Возникает вопрос: больницы готовы, кислород есть, тестирование повысится, лекарства есть? Мы ничего не знаем,

– сказал Владимир Курпита.

По его словам, расслабились не украинцы, а власть. Население реагирует на действия власти.

"В целом во всем мире ситуация с эпидемией стабилизируется благодаря вакцинации. Международное давление ослабло и на этом фоне наша власть решила, что пронесет. Раз у нас нет ответственных за бездействие", – считает медик.

Кроме того, он отметил, что в Украине нет точных данных, сколько именно украинцев уже переболело. Поэтому неизвестно, у скольких людей еще не сформировался иммунитет.

Если кто-то думает, что он избежит коронавируса – это неправильно. Неважно, сколько переболело. Для рядового гражданина остается высокий риск получения инфекции, поскольку вирус все еще циркулирует. Даже когда было снижение до 2 тыс. человек, это означает, что люди болели, и 70-80 из них умирало,

– пояснил Курпита.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала