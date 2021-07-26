Когда в Украине начнется новая волна коронавируса: прогноз ВОЗ

Количество больных коронавирусом начнет увеличиваться в конце августа – начале сентября. Новую вспышку вызовет вирус штамма Дельта.

Об этом в интервью рассказал Председатель Бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт. По его словам точную дату начала новой волны спрогнозировать трудно.

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Но, несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение Дельта, меры общественного здравоохранения и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа – начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации,

– отметил Хабихт.

Поэтому, по его словам, сейчас удачное время вакцинироваться, пока штамм Дельта еще широко не распространился в стране.

Вакцинация в Украине: коротко

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Сейчас в Украине проводят прививку тремя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech.

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 099 711 граждан. 3 099 709 из них получили 1 дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 712 791 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом). Всего в стране провели 4 812 500 COVID-прививок.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала