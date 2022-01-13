Прирост заболеваемости уже происходит из-за новогодних и рождественских праздников. Об этом на брифинге рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Мы видим несколько увеличенный показатель, вызванный тем, что закончились праздники. Пока говорить о динамике в каком-то регионе рано,

– сказал Ганиченко.

Он добавил, что пока нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.

Случаев Омикрона не так много обнаружено, могут создаваться кластеры, из которых будет начинаться распространение. Абсолютно любой регион может быть центром вспышки. Мы ожидаем, что рост начнется уже в январе 2022 года,

– добавил Ганиченко.

В каких регионах самая плохая ситуация

Эксперт отметил, что ухудшение эпидситуации наблюдается в Сумской и Ивано-Франковской области.

Обратите внимание: в январе 3 региона вошли в оранжевую зону карантина, а именно: Сумская область,

Ивано-Франковская область,

Херсонская область.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Ситуация в Сумской и Ивано-Франковской областях

Источник: Минздрав

В обоих регионах превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования коронавирусом. Показатели в Ивано-Франковской и Сумской областях составляют 21,1% и 24,8% соответственно при максимальной норме 20%. Остальные показатели, в том числе уровень госпитализации, в пределах нормы.