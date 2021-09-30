Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что вопрос массовой вакцинации подростков сейчас изучается.
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Виктор Ляшко
"Но вопрос в том, что сегодня у нас больше всего болеют взрослые. Поэтому пока мы не вакцинируем 50 – 70% взрослого населения, на вакцинацию подростков переходить преждевременно”.
Министр подчеркнул, что сейчас приоритетом вакцинации против коронавируса остаются взрослые. Он также отметил, что после того, как прививки сделают 70% украинцев, Украина может отменить карантинные ограничения.
В каких случаях сейчас разрешена вакцинация подростков
- имеет высокий риск тяжелого течения и развития осложнений от COVID-19 из-за сопутствующих болезней, в том числе онкопатологий, и не имеет противопоказаний к вакцинации;
- переезжает жить в страну, где для пересечения границы необходим документ о вакцинации;
- выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим документ о вакцинации;
- является участником международных мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия необходим документ о вакцинации;
- приехал из другой страны, где получил первую дозу Comirnaty/Pfizer.