Когда в Украине начнется вакцинация подростков против коронавируса

Массовая вакцинация подростков в Украине пока не рассматривается. Она станет возможной после вакцинации большинства взрослого населения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что вопрос массовой вакцинации подростков сейчас изучается.

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Виктор Ляшко "Но вопрос в том, что сегодня у нас больше всего болеют взрослые. Поэтому пока мы не вакцинируем 50 – 70% взрослого населения, на вакцинацию подростков переходить преждевременно”.

Министр подчеркнул, что сейчас приоритетом вакцинации против коронавируса остаются взрослые. Он также отметил, что после того, как прививки сделают 70% украинцев, Украина может отменить карантинные ограничения.

В каких случаях сейчас разрешена вакцинация подростков