Еще в конце марта Украина закупила у китайской компании Sinovac вакцину от коронавируса под названием CoronaVac. Предварительно, препарат будут отправлять в регионы с 12 апреля. В таком случае делать прививки этой вакциной начнут со вторника, 13 числа.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Общался он с журналистами 10 апреля.

Обратите внимание Делать до 11 миллионов прививок против коронавируса в месяц мы можем, – Ляшко

Заметим, что 10 апреля должен был завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac. В Минздраве обещали, что с этого дня в Украине начнут делать прививки этим препаратом.

Детали заявления Ляшко

Главный санитарный врач сообщил, что CoronaVac расфасован в однодозные шприцы. По его словам, это удобнее, чтобы приехать для вакцинации к маломобильным людям или небольшим группам.

Ляшко добавил, что интервал между двумя дозами у этой вакцины – меньше, чем у препарата AstraZeneса. Говорится о 14 – 28 днях.

Кроме того, он сообщил, что по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике вторую дозу вакцины CoronaVac будут колоть украинцам через 28 дней после первой.

Кого прежде всего вакцинировать вакциной CoronaVac

Маломобильные группы населения, людей с инвалидностью, и тех, кто за ними ухаживают.

Работников, которые будут проводить ВНО в 2021 году.

Олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на Играх в 2021 году.

Представителей критической инфраструктуры, прежде всего сотрудников патрульной полиции.

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Что известно о CoronaVac

В Украину партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта. Минздрав зарегистрировал CoronaVac 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев.

В Министерстве здравоохранения заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований. ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах.

В частности, активно CoronaVac использовали в Турции. Страна закупила 50 миллионов доз. А прививки ее сделали президент Турции Эрдоган и Вселенский патриарх Варфоломей.

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

Исследования показали, вакцина позволяет избежать сложных форм COVID-19 и имеет достаточно высокую эффективность.

Актуально! По состоянию на 10 апреля против коронавируса иммунизировали 373 тысячи человек . 5 человек получили уже 2 дозы вакцины.