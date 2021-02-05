Когда в Украине планируют завершить вакцинацию против COVID-19: ответ Степанова
Украина планирует начать вакцинацию населения против коронавируса в феврале 2021 года. В Министерстве здравоохранения убеждены, что с иммунизацией справятся до конца года.
Источник: 24 канал
Об этом Степанов рассказал во время выступления в Верховной Раде 5 февраля.
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Группам риска планируют предоставить доступ к вакцинам до осени
По окончанию процесса вакцинации – мы планируем завершить до конца 2021 года. У нас не предвидится никаких сбоев по поставкам вакцин,
– сообщил глава Минздрава.
Что касается групп риска в Украине, то им планируют дать доступ к противокоронавирусным вакцинам до осени. Речь идет о 21 миллионе человек.
Меньше половины людей готовы добровольно вакцинироваться
Однако, подчеркнул министр, проблема в другом: вакцинация в Украине добровольная. Поэтому люди могут только по собственной воле вакцинироваться.
Вы видели эти цифры социологических опросов. На сегодня 43–45% людей готовы к бесплатной вакцинации. Одна из главных задач, которая стоит перед нами – промоушен вакцинации, максимальная коммуникационная кампания,
– рассказал Степанов.
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