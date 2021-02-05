Украина планирует начать вакцинацию населения против коронавируса в феврале 2021 года. В Министерстве здравоохранения убеждены, что с иммунизацией справятся до конца года.

Источник: 24 канал

Об этом Степанов рассказал во время выступления в Верховной Раде 5 февраля.

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Группам риска планируют предоставить доступ к вакцинам до осени

По окончанию процесса вакцинации – мы планируем завершить до конца 2021 года. У нас не предвидится никаких сбоев по поставкам вакцин,

– сообщил глава Минздрава.

Что касается групп риска в Украине, то им планируют дать доступ к противокоронавирусным вакцинам до осени. Речь идет о 21 миллионе человек.

Меньше половины людей готовы добровольно вакцинироваться

Однако, подчеркнул министр, проблема в другом: вакцинация в Украине добровольная. Поэтому люди могут только по собственной воле вакцинироваться.

Вы видели эти цифры социологических опросов. На сегодня 43–45% людей готовы к бесплатной вакцинации. Одна из главных задач, которая стоит перед нами – промоушен вакцинации, максимальная коммуникационная кампания,

– рассказал Степанов.

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