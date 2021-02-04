Когда в Украине победят коронавирус: версия от Шмыгаля
В Украине сейчас идет активная борьба с COVID-19. Как считает глава украинского правительства Денис Шмыгаль, вероятно, что заболевание в стране преодолеют в 2021 году.
Источник: 24 канал
Об этом премьер-министр рассказал на встрече Европейской Бизнес Ассоциации.
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Ожидаем победы в этом году. Но апрель – это такой показатель. Будет видно, как мы будем двигаться дальше,
– заявил Шмыгаль.
Карантин продлен до 30 апреля, – Шмыгаль
Также глава правительства сообщил, что карантин, который сейчас продолжается до 28 февраля таки продлят – до 30 апреля. Однако, эта дата – не окончательна, вероятно, что ограничения продлятся в дальнейшем. Условия карантина могут менять – в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Какова ситуация с COVID-19 в Украине?По состоянию на 4 февраля в Украине обнаружили 1 миллион 232 тысячи 246 случаев коронавируса, умерли 23 229 человек. Выздоровели более 155 тысяч больных. За последние сутки в стране обнаружили 5082 новых случаев COVID-19, 140 человек умерли от болезни, выздоровели около 10 тысяч.
Данные из фейсбука Максима Степанова.
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