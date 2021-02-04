В Украине сейчас идет активная борьба с COVID-19. Как считает глава украинского правительства Денис Шмыгаль, вероятно, что заболевание в стране преодолеют в 2021 году.

Источник: 24 канал

Об этом премьер-министр рассказал на встрече Европейской Бизнес Ассоциации.

Интересно ВОЗ дала оптимистичные прогнозы относительно пандемии COVID-19

Ожидаем победы в этом году. Но апрель – это такой показатель. Будет видно, как мы будем двигаться дальше,

– заявил Шмыгаль.

Карантин продлен до 30 апреля, – Шмыгаль

Также глава правительства сообщил, что карантин, который сейчас продолжается до 28 февраля таки продлят – до 30 апреля. Однако, эта дата – не окончательна, вероятно, что ограничения продлятся в дальнейшем. Условия карантина могут менять – в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Обратите внимание! На заседании Кабмина 3 февраля приняли решение о возвращении к адаптивному карантину. Таким образом, регионы снова будут делить на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.