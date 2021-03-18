Когда в Украине появится вакцина Pfizer: в Минздраве озвучили вероятную дату
Первую партию вакцины от коронавируса производства Pfizer Украина получит уже в апреле. Условленное количество вакцин поставят не сразу, а в несколько этапов.
Источник:Дом
Украина получит вакцину Pfizer уже в апреле
Заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александр Заика рассказал, что до конца следующего месяца в Украине ожидают первую партию вакцины Pfizer.
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В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно,
– отметил Александр Заика.
По его словам, вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовывают с поставщиками до того, как они попадают в Украину.
Сейчас идет первый этап вакцинации – прививки получают медики и военнослужащие. На следующей неделе должна стартовать вакцинация педагогов.
В целом Украина должна получить 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX. Вакцину против коронавируса от Pfizer-BioNTech будут поставлять в Украину в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру, а именно -70°C и ниже.
Коротко о вакцинации в Украине
- За минувшие сутки в Украине против COVID-19 привились 9 832 человека.
- Всего первую прививку получили 81 754 человека. Полностью был вакцинирован только один человек. Им стала врач, работавшая по контракту на Мальдивах.
- Вакцинация в Украине продолжается с 24 февраля препаратом Covishield. До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 миллиона доз этой вакцины.
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