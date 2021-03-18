Первую партию вакцины от коронавируса производства Pfizer Украина получит уже в апреле. Условленное количество вакцин поставят не сразу, а в несколько этапов.

Украина получит вакцину Pfizer уже в апреле

Заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александр Заика рассказал, что до конца следующего месяца в Украине ожидают первую партию вакцины Pfizer.

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В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно,

– отметил Александр Заика.

По его словам, вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовывают с поставщиками до того, как они попадают в Украину.

Сейчас идет первый этап вакцинации – прививки получают медики и военнослужащие. На следующей неделе должна стартовать вакцинация педагогов.

Обратите внимание! Лишь треть украинцев (33%) готовы делать прививки против COVID-19 в ближайшие месяцы. При этом 61% населения не хотят вакцинироваться, а 6% – еще не решили.

В целом Украина должна получить 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX. Вакцину против коронавируса от Pfizer-BioNTech будут поставлять в Украину в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру, а именно -70°C и ниже.

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