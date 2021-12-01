Когда в Украине появятся лекарства от COVID-19 и нужно ли будет за них платить

Как только новейшие лекарства для лечения коронавируса начнут появляться в мире, их будут поставлять и в Украину.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий отметил, что лекарства Украина получит оперативно.

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Фармацевтическое страхование украинцев

По его словам, в Украине сейчас нарабатывают формат фармацевтического страхования, которое позволит получать лечение.

Страхование будет покрывать около 25 – 30 тысяч гривен в год на те лекарства, которые не связаны с пребыванием в больнице.

Препараты для лечения коронавируса в стационаре будут бесплатными.

Что известно о лекарствах от коронавируса

Молнупиравир – как действует Молнупиравир можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19. В фармкомпании Merck сообщили, что препарат рекомендовано назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после начала симптомов.

В Украине продолжаются клинические испытания таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck.

Великобритания первой в мире одобрила для использования таблетки Молнупиравир, которые разработала американская компания Merck.

По результатам исследования, лекарства борются не с последствиями заболевания, а обезвреживают сам патоген в организме. Однако исследования пока продолжаются.

Впоследствии Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование таблеток. Кроме этого, в агентстве начали оценку безопасности и эффективности таблеток от компании Pfizer.