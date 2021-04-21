Согласно прогнозу Национальной академии наук, смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение смертности в ближайшие дни.

По их словам, в течение последней недели наблюдают уверенное затухание количества новых выявленных случаев. В то же время ученые отмечают, что количество новых случаев существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов.

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Смертность уменьшится

Это свидетельствует о задержках обнародования данных, а также о возможном увеличении доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев.

Смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение смертности в ближайшие дни,

– рассказали в академии.

Но ученые отмечают, что синхронно со снижением показателей заболеваемости снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, что является ключевым в выявлении случаев болезни, упало на 12%.

Ситуация сейчас

среднее количество новых обнаружений уменьшилось до 12 743 человек в день,

среднее количество летальных исходов равно 372 смертям в день в среднем за последнюю неделю.

Прогнозы

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 10 529 (Prophet) и 12 369 (SEIR-U) в течение недели 21 – 27 апреля и 11 122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля – 4 мая.