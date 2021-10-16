Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что сначала необходимо вакцинировать от коронавируса 70 – 80% населения.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, дальше будем принимать решение, можем ли уже избавиться от масок на лице, или нет".
По словам министра, пока вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем "проверять COVID-сертификат, вакцинирован, не вакцинирован" не достаточно удобно.
Кроме того, Виктор Ляшко отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавируса, однако риски инфицирования все еще имеют место.
Актуальная статистика вакцинации
- Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 148 438 человек. Так, 79 580 человек получили первую прививку, еще 68 858 человек получили вторую дозу вакцины и завершили процесс иммунизации.
- В общем, с начала вакцинальной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу – 7 873 767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей).
- К слову, в Украине высокая заболеваемость коронавирусом. Так, за прошедшие сутки заболели коронавирусом 12 983 человека. В больницы госпитализировали 2 859 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 277 пациентов.