Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что сначала необходимо вакцинировать от коронавируса 70 – 80% населения.

Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Виктор Ляшко – глава Минздрава "У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, дальше будем принимать решение, можем ли уже избавиться от масок на лице, или нет".

По словам министра, пока вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем "проверять COVID-сертификат, вакцинирован, не вакцинирован" не достаточно удобно.

Кроме того, Виктор Ляшко отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавируса, однако риски инфицирования все еще имеют место.

Актуальная статистика вакцинации