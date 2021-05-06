Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что документ о введении таких сертификатов разрабатывают с учетом требований Еврокомиссии и ВОЗ.

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Максим Степанов "Его цель – свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дия".

До внедрения COVID-паспортов, украинцы, которым сделали две дозы прививки от коронавируса, могут получить по запросу и при необходимости предъявить при пересечении границы бумажное международное свидетельство о вакцинации. В Минздраве заверили, что оно сейчас является действующим.

Когда появится сертификат

По словам Степанова, документ планируют разработать в кратчайшие сроки и он может заработать уже с 1 июля.

Максим Степанов "Мы знаем, потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение – нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС".

Важно! Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые получили прививки против коронавируса сертифицированными на территории объединения препаратами.