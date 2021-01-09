По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первые поставки вакцины для проведения массовой вакцинации в Украине ожидают в феврале. Соответствующий договор официальный Киев заключил с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

Вакцины от коронавируса в Украине: Степанов обнародовал детали

Глава Минздрава, в частности, отметил, что Украина в своем плане вакцинации не собирается использовать российскую вакцину. Об этом Степанов сказал в комментарии изданию "Настоящее время".

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Мы заключили договор на поставку вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech – это один из крупнейших производителей вакцин в мире. Также мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились ,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас идет технический процесс согласования самого договора. Кроме того, камнем преткновения были именно сроки поставки вакцин.

Также Степанов заявил, что вакцинация населения будет происходить в 5 этапов (ранее говорили о 4 этапах – 24 канал).

"На первом этапе планируем вакцинировать 355 тысяч человек. Это медицинские работники, которые в первую очередь работают в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19. Это люди, которые находятся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых. То есть наиболее подверженная риску категория населения", – отметил он.

А на втором этапе, по его словам, присоединяются люди по профессиональным группам риска и по возрасту , имеющие различные заболевания.

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Вакцинация в Украине: коротко

По данным Офиса Президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.

Первую партию вакцины в 700 тысяч доз должны доставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что говорится о 1,9 миллиона доз вакцины, которые будут поставлять в феврале.

1,9 миллиона В то же время Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса является прививка 50% населения, то есть почти 21 миллиона человек.

Ранее план вакцинации предусматривал 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что его будут обновлять.