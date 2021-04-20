Министерство здравоохранения ожидает поставку второй партии вакцин AstraZeneca от COVAX в четверг, 22 апреля.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что уже в ближайшие дни в Украину прибудет вакцина от AstraZeneca.

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Поэтому люди, которые получили первую дозу вакцины от Covishield, смогут получить вторую дозу и быть полностью вакцинированы.

По его словам, вакцина Covishield будет заменена корейским или иным аналогом, который производится по технологиям AstraZeneca.

У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы, это 367 тысяч доз,

– заявил Ляшко.

По его словам, в Минздраве планируют использовать эту партию вакцины за 2-3 дня.

"И мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тыс. минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем", – добавил главный санитарный врач.

Вакцинация в Украине: коротко

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 19 апреля, прививки от коронавируса получили 12 144 человека. С начала прививочной кампании вакцинировали 462 791 человек, из них получили 1 дозу – 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводили 232 мобильные бригады по иммунизации и 360 пунктов прививки. На данный момент в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 человек.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала