Украина рассчитывает получить 8 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках программы COVAX. В рамках этой программы в страну поступят дозы вакцин от производителей AstraZeneca и Pfizer,

В эфире одного из телеканалов Максим Степанов заявил, что вакцины AstraZeneca и Pfizer в рамках программы COVAX поступят в Украину до 15 апреля.

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Максим Степанов “Это первая поставка в рамках COVAX, которую мы ожидаем. Если быть точным – 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от COVAX, что первая поставка должна быть именно в таком объеме и в ближайшие 2-3 недели”.

По словам Степанова, 8 миллионов доз – это та цифра, которую подтвердили в COVAX. В общем до 1 июня Украина должна получить 1,7 миллиона доз вакцин в рамках этой программы. И далее, начиная с июня, должны происходить поставки.

Вакцинация в Украине: что известно

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 1 585 человек.

По состоянию на 29 марта прививки сделали 198 465 людям. Из них только один человек получил 1 дозу препарата.

Вторую дозу вакцины получила врач из Хмельницкой области. Она работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую инъекцию.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала