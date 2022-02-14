Когда вакцинироваться, если заболели перед бустерной прививкой

Бустерная доза вакцины на 90% защищает от госпитализации при инфицировании коронавирусом. Но что делать, если подхватили COVID-19 перед бустером?

Бустерная доза обеспечивает более эффективную защиту от коронавируса, говорит иммунолог, кандидат медицинских наук Федор Лапий. Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), которую он возглавляет, бустерную дозу в Украине можно делать через 6 месяцев после второй дозы.

Важно Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

Очень быстро, ориентировочно через неделю, продукция антител восстанавливается. Эффект бустера очень высок, речь идет о около 90% защиты предотвращения госпитализации,

– отмечает Лапий.

Что делать, когда собрался сделать бустерную дозу, но снова заболел коронавирусом?

Врачи не советуют отказываться от бустера, но следует отложить его на 28 дней после болезни. Часто после болезни антител хватает ненадолго. Вакцинация стимулирует дополнительное их образование.

Иммунолог Федор Лапий отметил, что на сегодняшний день США, Британия советуют бустерную прививку переболевшим людям.

И в Украине мы тоже говорим, что нужна,

– добавил иммунолог.

Но если у человека тяжелое течение коронавирусной болезни, то он должен посоветоваться с врачом и, возможно, привиться не через месяц, а через два.

Сделали бустерную прививку, но через несколько дней заболели

Федор Лапий подчеркнул, если случилось так, что в день, когда вам ввели бустер или через несколько дней у вас обнаружили коронавирус, бустер не нужно повторять.

К слову, полный курс вакцинации против COVID-19 в Украине прошли 14,95 миллиона человек, в том числе третья прививка уже получили 567 тысяч украинцев. При этом в целом сделали 31,1 миллиона прививок, за последние сутки – около 19 тысяч.

Актуальные данные о COVID-19 в Украине.

После 4 недель стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Минздраве отметили первые признаки стабилизации ситуации.

Недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и начинает спадать. За последние сутки заболели около 17 тысяч человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 542 693 случая заболевания, 102 950 из которых летальные.

Интересно Доступный способ, чтобы увеличить количество антител после вакцинации