Когда вакцинируют Зеленского и других первых лиц: Ляшко сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники получат прививки от COVID-19 на втором этапе вакцинации. В то же время изменений в предыдущий план не будут вносить.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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Он подчеркнул, что Владимир Зеленский как главнокомандующий попадает на вакцинацию во втором этапе. Ведь именно тогда будут прививать военных.

Справка. Начало вакцинации против коронавируса в ВСУ запланировано на конец февраля. Первыми прививки получат военные, которые сдерживают российскую агрессию на Донбассе.

На втором этапе вакцинируют и должностных лиц, которые выполняют критические для государства функции. Речь идет, в частности, о премьер-министре и остальных правительственных чиновниках.

Ляшко подчеркнул, что менять для этого дорожную карту, как ранее предполагал министр здравоохранения Максим Степанов, не придется.

"Везде лидеры одними из первых показывают проведение прививок теми препаратами, которые в дальнейшем массово используют для вакцинации населения стран, которые они возглавляют", – отметил он.

Кого вакцинируют прежде всего:

согласно данным Минздрав

На первом этапе вакцинацию пройдут работники мобильных бригад, медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал лабораторий, которые тестируют на COVID-19, бригады экстренной медпомощи.

Кроме этого – также жители домов престарелых и работники этих заведений, а еще – военные на фронте. Всего в Минздраве во время первого этапа намерены вакцинировать 367 тысяч человек.



Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала