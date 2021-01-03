В Ватикане планируют начать вакцинацию против COVID-19 уже в течение ближайших дней. В течение второй половины января 2021 года медики и пожилые люди смогут получить прививки.

Для хранения вакцины в Ватикане уже приобрели низкотемпературный холодильник. Об этом сообщает The Local.

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В частности, во время вакцинации приоритет будут предоставлять:

работникам учреждений здравоохранения и общественной безопасности;

старикам;

лицам, которые чаще всего контактируют с населением.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину против COVID-19. Препарат производства компании Pfizer/BioNTech внесли в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Подробнее об этом-читайте здесь.

Вакцины могут прибыть в течение 2 недель января в достаточном количестве для удовлетворения нужд Святого Престола и Ватикана,

– говорится в сообщении.

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В то же время информацию о том, когда Папа Римский Франциск получит вакцину не обнародовали.