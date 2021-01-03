В Ватикане рассказали, когда начнут вакцинацию против COVID-19: детали
В Ватикане планируют начать вакцинацию против COVID-19 уже в течение ближайших дней. В течение второй половины января 2021 года медики и пожилые люди смогут получить прививки.
Для хранения вакцины в Ватикане уже приобрели низкотемпературный холодильник. Об этом сообщает The Local.
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В частности, во время вакцинации приоритет будут предоставлять:
- работникам учреждений здравоохранения и общественной безопасности;
- старикам;
- лицам, которые чаще всего контактируют с населением.
Вакцины могут прибыть в течение 2 недель января в достаточном количестве для удовлетворения нужд Святого Престола и Ватикана,
– говорится в сообщении.
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В то же время информацию о том, когда Папа Римский Франциск получит вакцину не обнародовали.
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