Многие утверждают, что Омикрон является "легким" и не приводит к всплеску госпитализаций. Но следует помнить, что эта волна охватывает население со значительной степенью защиты, полученной вследствие комбинации природной инфекции и иммунитета, вызванного вакцинацией.

Важно Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Журналисты рассмотрели научное обоснование рекомендуемых сроков изоляции. Всеобъемлющий систематический обзор 79 статей со всего мира (за исключением статей с очень низким количеством случаев заболевания), проведенный в Великобритании и посвященный выделению вируса 5 340 инфицированных людей, оценивал не только вирусную нагрузку, определенную с помощью ПЦР-тестирования, но и показавшую способность культивировать жизнеспособный вирус у этих людей, чем явно демонстрировал заразность.

Обзор показал низкую вирусную нагрузку в первые несколько дней, затем пик с третьего по шестой день, спадающий с седьмого по девятый день. Другими словами, данные подтверждают десятидневный период изоляции.

Несколько исследований показали несколько короткий период выделения вируса у людей без симптомов, но решение национальной политики должны основываться на всех инфекциях, а не на отдельных случаях.

Некоторые исследования по этой теме:

В более позднем препринте из Японии (исследование, еще не опубликованное в научном журнале) рассматривалось выделение вируса, приписываемого Омикрону. В исследовании изображены результаты систематического осмотра, показывающие, что выделение вируса является максимальным через три-шесть дней после появления симптомов.

А небольшое исследование Эксетерского университета, опубликованное в тот же день, показало, что каждый третий человек все еще потенциально заразен через пять дней.

Данные свидетельствуют о том, что на пятый день многие все еще будут выделять жизнеспособный вирус, что может привести к значительному дальнейшему распространению COVID.

Чем грозит сокращение сроков изоляции

Сокращение периода изоляции до 5 дней может привести к возвращению инфицированных в общество в пиковое время их заразности, что чревато для социума.