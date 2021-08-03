Несмотря на то, что сейчас ситуация с COVID-19 в Украине стабильна, новую вспышку ожидают уже в ближайшее время. Почему выросли риски – рассказали эксперты в новом прогнозе во время онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 сегодня, 3 августа.

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Риск быстрой вспышки в Украине еженедельно увеличивается. Несмотря на то, что ситуация остается контролируемой и медицинская система не перегружена (кровати с кислородом загружены на 9%, реанимационные – на 12%), вспышка возможна в течение ближайших двух недель,

– сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, основными причинами являются рост заболеваемости в мире, а вспышка может начаться в любом регионе.

20 из 25 регионов Украины "растут"

Эксперт рассказал, что в 20 регионах наблюдают рост числа случаев заражений коронавирусом, однако такой прирост все еще квалифицируют как плато, а не вспышку. Последняя же может начаться в любом регионе.

Какие регионы в зоне риска

Юрий Ганиченко считает, что вероятнее всего, вспышка начнется с таких областей:

Днепропетровской,

Одесской,

Донецкой,

Житомирской,

Закарпатской,

Хмельницкой области.

Эти регионы "растут" больше всего и дают более 50% всего роста госпитализаций в целом по стране.

В KSE все же подчеркнули, что усилить систему выявления и изоляции контактных лиц следует во всех регионах. Кроме того, эксперты в очередной раз объяснили необходимость вакцинации.

Обратите внимание! За последние 2 месяца умерли 2 256 больных коронавирусом – все они были невакцинированные (только 1 пациент получил первую дозу препарата).