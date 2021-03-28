Институт сыворотки Индии (SII) может возобновить полные поставки вакцины AstraZeneca для программы COVAX в мае. Также идут переговоры о поставках вакцин в апреле.

В COVAX планируют ускорить поставки вакцин

COVAX – это программа поставок вакцин против коронавируса в страны с низким и средним доходом, которую поддерживает Всемирная организация здравоохранения.

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Ожидается, что поставки вакцины SII/AstraZeneca начнутся до мая, а затем ускорятся,

– сообщили в ЮНИСЕФ.

Представители COVAX ведут переговоры с Нью-Дели, чтобы обеспечить "некоторые поставки" еще в апреле.

Что известно о сотрудничестве COVAX и AstraZeneca

COVAX ожидал в общей сложности 90 миллионов доз от SII в марте и апреле, из которых он получил около 28 миллионов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что на сегодня COVAX доставил 32 миллиона доз вакцины в 61 страну. Но 36 стран все еще ждут вакцины, чтобы начать прививку.

25 марта Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India). Решение объяснили нехваткой препарата на внутреннем рынке.