В Украине продолжается вакцинация против коронавируса с приоритетностью для людей в группах риска. В Министерстве здравоохранения объяснили, когда украинцы смогут по желанию и без очередей получить возможность получить прививку.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что до конца года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса половину взрослого населения.

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Виктор Ляшко напомнил, что сейчас в приоритете вакцинации люди в возрасте от 60 лет, которые в группе риска. После этого будут делать прививки лицам от 18, которые пожелают.

Однако, если будет очередь людей, которые хотят получить вакцину, приоритет также сначала будут предоставлять тем, кто имеет хронические болезни.

Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты прививки, все мобильные бригады, а также готовы потенциально разворачивать прививочные центры, чтобы вакцинировать всех,

– пояснил главный санитарный врач.

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине привиты против коронавируса 3 333 человека. 449 194 человека привиты от начала прививочной кампании.

Данные взяты от Минздрава Украины

Из них получили 1 дозу – 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей). Прививки проводились 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки. По состоянию на 17 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек.



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