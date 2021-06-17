Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев. Он отметил опасность бесконтрольного применения этих лекарств.

Также на тему: Как пандемия изменила мир – 5 вещей, которые останутся с нами навсегда

Неконтролируемое потребление этих групп препаратов является очень опасным и это является вопросом национальной безопасности,

– отметил он.

Комитет по вопросам здоровья нации принял к сведению предоставленную информацию и поручил ответственным органам в течение двух недель предоставить четкий план внедрения е-рецепта в Украине.

Глава комитета Михаил Радуцкий подчеркнул, что значительное количество принятых в последнее время законопроектов в сфере охраны здоровья не могут работать из-за отсутствия системы электронных рецептов.

Почему это важно

Источник: ВОЗ

Более половины людей в мире (64%) лечат простуду и грипп антибиотиками. Хотя в этом нет никакого смысла.

Безответственное отношение к приему таких препаратов грозит возникновению устойчивости к ним. Это затрудняет эффективную профилактику и лечение инфекционных болезней.

Кроме того, если человек самостоятельно прекратил лечение антибиотиками после того, как его состояние улучшилось, то это также может спровоцировать устойчивость – существует вероятность, что часть бактерий выживут.

Заботиться о себе нужно всегда! А помогут в этом антибактериальные влажные салфетки Smile Antibacterial. Благодаря содержанию Д-пантенола, витаминов и сока подорожника они не пересушивают кожу рук и уничтожают до 99% бактерий.