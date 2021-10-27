Когда вызывать скорую при коронавирусе: четкий перечень симптомов

В Министерстве здравоохранения сообщили, что вследствие роста заболеваемости коронавирусом, в Украине фиксируют рекордное количество вызовов "скорых". В то же время нередко вызовы не являются оправданными.

В Минздраве назвали симптомы, при которых нужно вызывать "скорую"

Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, что в течение последних суток по всей стране "скорые" приняли 55 тысяч вызовов. Из-за большого количества звонков больные, которые больше всего нуждаются в помощи врача, могут просто умереть.

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По словам Игоря Кузина, одна лишь высокая температура не должна быть причиной вызова "скорой" помощи.

Игорь Кузин – главный санврач "Вызывая врачей при отсутствии значительных симптомов во время пандемии COVID-19, означает забрать возможность спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи".

Врачей следует вызывать, если у больного имеются следующие симптомы:

боль в грудной клетке;

признаки дыхательной недостаточности;

сатурация менее 92% (измерять пульсоксиметром).

Подчеркнем, что в случае инфицирования коронавирусом, пациент должен быть под наблюдением своего семейного врача. В телефонном режиме вы можете уведомлять его о своем состоянии, изменении течения заболевания и ухудшении состояния.

Именно врач принимает решение о госпитализации, опираясь на симптомы каждого конкретного больного.

Актуальная статистика заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине коронавирус подтвердили у 22 574 пациентов. В больницы госпитализировали 5 925 больных. К сожалению, умерли от осложнений – 692 человека.

Нагрузка на медицинскую систему значительная, некоторые области сообщили о критической загруженности ковидных отделений.

Глава комитета Совета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не исключает, что это еще может быть не пик заболеваемости. Он предупредил о вероятном коллапсе медицинской системы.

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