Когда завершится пандемия COVID-19

При этом Фаучи подчеркнул, что коронавирус неоднократно "обманывал" специалистов, из-за чего точно предсказать сроки окончания пандемии сложно.

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И все же, эксперт решился сделать предварительный прогноз, по его словам, это может произойти весной.

Энтони Фаучи – главный инфекционист США "Я думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми. Этот вирус много раз обманывал нас разными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года".

Опасность новых мутаций все еще есть

По словам Фаучи, коронавирус является очень тревожным опытом, который все пережили. Он также напомнил, что каждый раз, как все ждали завершения пандемии, возникали новые штаммы коронавируса.

В частности, в США, накануне лета фиксировали уменьшение количества случаев инфицирований, а затем появился большой "сюрприз" в виде Дельта штамма.

Фаучи сказал, что это просто выбило из колеи.

И теперь мы вернулись к 130 – 140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше,

– добавил Фаучи.

Главное о COVID-19 в США

Сейчас в США доминирующий штамм Дельта. Вариант циркулирует в основном среди невакцинированных американцев. И это создает новую нагрузку на больницы, повышая показатели смертей и госпитализаций.

Количество пациентов с COVID-19 в больницах США в августе было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году. Также теперь на 86% выше смертность от коронавируса.

США являются лидером среди стран, где ежедневно обнаруживают больше всего случаев COVID-19.

По данным университета Хопкинса, по состоянию на 20 сентября в США зафиксировали 42 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в США составляет 673 тысячи человек.

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