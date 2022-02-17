В то же время такой препарат от Moderna может быть готов уже к августу 2022 года. Тогда как Pfizer отложили разработку на несколько недель.

Внимание Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

Как продвигаются дела с новой вакциной в Moderna

Вместе с тем Moderna еще собирает клинические данные, чтобы определить, будет ли эта covid-вакцина обеспечивать лучшую защиту, чем третья доза уже имеющегося препарата. Об этом заявил генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель.

Мы считаем, что бустер будет нужен. Я пока не знаю, будет ли это уже имеющаяся вакцина, только против Омикрона, или двухвалентная: две мРНК в одной дозе – вакцина против Омикрона и вакцина, которая уже существует,

– сказал он.

Это решение примут в ближайшие месяцы, когда все клинические данные станут доступными. Собственно сами клинические испытания специфической бустерной вакцины компания начала в январе 2022 года.

Предварительные результаты исследований на обезьянах показывают, что эта вакцина может не обеспечивать лучшую защиту, чем третья прививка уже имеющейся вакциной.

Внимание! Недавние исследования показывают, что примерно 95% взрослых через 4 недели после введения второй дозы мРНК-1273 вакцины имели высокие титры нейтрализующих антител к Омикрону. Также нейтрализация вируса наблюдалась у 100% подростков и 100% детей из соответствующих групп через 4 недели после второй вакцины.

Кроме этого, до августа 2023 года Moderna может разработать так называемую панвакцину, которая бы одновременно защищала от COVID-19, гриппа и других респираторных заболеваний.

Pfizer отложили разработку

Ранее компании Pfizer планировала выпустить специфическую вакцину против Омикрона до марта 2022 года. Однако поставки вакцины для борьбы с Омикроном от компаний Pfizer и BioNTech отложили на несколько недель. Причина – медленный процесс сбора данных. Об этом заявил генеральный директор BionTech Угур Шахин.

Поэтому когда специфическая вакцина будет готова, компания оценит, нужна ли она еще. Поэтому BioNTech может продолжать создавать новые вакцины, если это необходимо.

Заметим! Сейчас исследования показали, что вакцина Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон. Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.



Симптомы Омикрона / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала

Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотрите видео