Новое исследование влияния пандемии

Опрос проводился на портале WebMD с 23 декабря по 4 января, в нем принимали участие 120 мужчин и 369 женщин всех возрастов. Читателей попросили ответить, как часто они испытывают негативные эмоции от пандемии – злость, разочарование – а также рассказать о своих пищевых и алкогольных привычках в последние два года.

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Психологическое состояние

Результаты показали, что усталостью от пандемии больше страдают женщины, чем мужчины – 40% против 34%. Кроме того, женщин чаще "накрывает" печалью и разочарованием из-за происходящего – 25% против 18%. Еще 34% мужчин сообщили, что успели приспособиться к переменам и больше не переживают, среди таких участниц оказалось 23%.

В ходе опроса также выяснилось, что люди до 45 лет переживают из-за пандемии больше старших респондентов. Почти половина участников до 45 лет (46%) сообщила, что ежедневно ощущает усталость от происходящего, в то время как среди людей старшего возраста таких оказалось 31%.

Питание

COVID-19 не лучше отразился на пищевых привычках, прежде всего у женщин. В необходимости заедать стресс призналась треть участниц (31%) и только 19% участников мужского пола. Большинство мужчин (61%) сообщили, что они едят столько же, сколько до пандемии.

Алкоголь

Что касается потребления алкоголя, то женщины и мужчины оказались на равных: чаще выпивать стали 16% участниц и 17% участников опроса. При этом злоупотреблять из-за стресса более свойственно людям до 45 лет 20% против 14% в старшей возрастной группе.

Борьба со стрессом

В то же время, опрос показал, что женщины используют больше возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с негативными эмоциями. Так, по сравнению с мужчинами они чаще обращаются за помощью к психологу (22% против 6%), ищут поддержки у родных, друзей и коллег (47% против 27%), находят новые хобби (28% против 16%) и осваивают техники релаксации (32% против 16%).