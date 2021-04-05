Главная специалистка Минздрава по специальности эпидемиолог Наталья Виноград заметила, что в Украине изменилась клиническая картина коронавируса. Она считает, что это может быть обусловлено распространением "британского" штамма.

Во время пресс-конференции эпидемиолог рассказала, что чаще всего коронавирус диагностируют у людей в возрасте 40 – 49 лет и 50 – 59 лет. Зато самая высокая смертность в возрастной группе 60 – 69 и от 70 лет.

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Вирус стал более агрессивным: какие изменения заметили врачи

В целом, согласно словам Натальи Виноградовой и врача-анестезиолога Сергея Дуброва, "британский" штамм коронавируса стал более агрессивным к:

детям младшего возраста. Виноградова отметила, что это не было свойственно уханьскому штамму вируса;

молодым и физически здоровым людям. Особенно мужчинам;

беременным.

С клинической точки зрения больше молодых больных. Довольно много молодых, физически здоровых пациентов. В основном это мужчины в возрасте 27-44 лет, фактически без сопутствующих патологий. Они имеют тяжелое или критическое течение заболевания,

– рассказал Сергей Дубров.

Он убежден в том, что изменения в возрастной группе связаны с циркуляцией "британского" штамма коронавируса. Врач также добавил, что растет количество тяжелых случаев коронавируса среди беременных женщин. Хотя в начале пандемии такие ситуации были редкими.

Течение у беременных намного тяжелее, чем когда был уханьский вирус. Когда мы с беременными, грубо говоря, вообще не имели проблем. У подавляющего большинства беременных течение было легким,

– отметил он.

К слову, по предварительным данным "британский" штамм коронавируса N501Y на 64% смертельнее других штаммов COVID-19.

Как защититься от коронавируса

Источник: Центр общественного здоровья

Тщательно и часто мойте руки с мылом около 40 секунд. Если такой возможности нет, то пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 70% спирта;

Не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, рту, носу, поскольку именно через них инфекция легче проникает в организм;

Придерживайтесь физической дистанции на расстоянии 1,5 метра;

Надевайте маску в общественных местах и ​​следите, чтобы она закрывала нос и рот;

Следуйте этикету кашля – кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;

Если понимаете, что у вас появляются симптомы заболевания, безотлагательно обращайтесь к врачу.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала