В Украине стартовал второй этап вакцинации против коронавируса. Он предусматривает проведение прививок в стационарных пунктах.

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 22 марта рассказал сколько пунктов вакцинации будет работать в стране.

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С 22 марта в Украине начинается очередное звено второго этапа вакцинации. Кроме мобильных бригад добавляются еще стационарные пункты прививок в количестве 565 единиц,

– уточнил он.

Обратите внимание! В рамках 2 этапа вакцинации от коронавируса в Украине заработали стационарные пункты, где будут делать прививки.

Кто получит прививку

По словам Степанова, вакцинация второго звена охватывает людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом, это другие медработники, которые работают не только в отделениях для больных коронавирусом.

Кроме того, на этой неделе стартует иммунизация семейных врачей.

Министр добавил, что с прибытием новых партий вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы, работники системы общественного здоровья, а также люди старше 70 лет.

Мы планируем охватить максимальное количество работников первичной медицинской помощи, системы общественного здоровья и людей, которые вовлечены в работу социальной сферы,

– заметил Степанов.

Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине

В Украине за сутки вакцинировали против коронавируса 2715 человек.

С начала кампании первую дозу прививки получили 111 024 человека, один из них получил 2 дозы препарата.

Всего Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Сейчас ожидают поставки других вакцин, в частности Pfizer и Novax.

Напомним, что с 1 марта все желающие могут записаться на бесплатную вакцинацию против коронавируса онлайн или по телефону горячей линии.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала