Кого и как будут прививать во время 2 этапа вакцинации: ответ Степанова
В Украине стартовал второй этап вакцинации против коронавируса. Он предусматривает проведение прививок в стационарных пунктах.
Источник:24 канал
Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 22 марта рассказал сколько пунктов вакцинации будет работать в стране.
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С 22 марта в Украине начинается очередное звено второго этапа вакцинации. Кроме мобильных бригад добавляются еще стационарные пункты прививок в количестве 565 единиц,
– уточнил он.
Кто получит прививку
По словам Степанова, вакцинация второго звена охватывает людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом, это другие медработники, которые работают не только в отделениях для больных коронавирусом.
Кроме того, на этой неделе стартует иммунизация семейных врачей.
Министр добавил, что с прибытием новых партий вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы, работники системы общественного здоровья, а также люди старше 70 лет.
Мы планируем охватить максимальное количество работников первичной медицинской помощи, системы общественного здоровья и людей, которые вовлечены в работу социальной сферы,
– заметил Степанов.
Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине
- В Украине за сутки вакцинировали против коронавируса 2715 человек.
- С начала кампании первую дозу прививки получили 111 024 человека, один из них получил 2 дозы препарата.
- Всего Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Сейчас ожидают поставки других вакцин, в частности Pfizer и Novax.
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