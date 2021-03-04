Священников и журналистов могут прививать быстрее: Шмыгаль о пересмотре этапов вакцинации
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что норм вакцинации в Украине не будут менять: останутся 4 этапа. Однако, не исключает глава правительства, выше в очереди могут поднять определенные категории населения, для которых риск инфицироваться – немалый.
Источник:24 канал
Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции. Среди претендентов на внеочередную прививку – журналисты и священники, однако это – на стадии обсуждения.
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Этапы вакцинации будут накладываться
У нас эти этапы так и расписаны, они накладываются: не завершив первый этап, мы начинаем второй этап вакцинации. Туда как раз входят педагоги, медики, кроме тех, которые работают с коронавирусом, военные, кроме тех, кто в зоне ООС,
– сказал премьер-министр.
Такие накладки этапов будут возможны через управление электронным реестром. Если в одном регионе закончатся желающие прививаться с первого этапа, то начнут вакцинировать зарегистрированных в другой. Никаких привязок к датам не будет, обещает Шмыгаль.
Этапы вакцинации соответствуют европейским
Глава правительства отмечает, что деление на этапы в Украине соответствует европейскому. Однако могут и изменить порядок прививки.
Есть идеи вакцинировать, подвинуть по приоритетности, возможно, журналистов. На Всеукраинском совете церквей советовали выше поднять в этапности священнослужителей, так как у них высокая контактность с людьми,
– заметил премьер.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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