Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что норм вакцинации в Украине не будут менять: останутся 4 этапа. Однако, не исключает глава правительства, выше в очереди могут поднять определенные категории населения, для которых риск инфицироваться – немалый.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции. Среди претендентов на внеочередную прививку – журналисты и священники, однако это – на стадии обсуждения.

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Этапы вакцинации будут накладываться

У нас эти этапы так и расписаны, они накладываются: не завершив первый этап, мы начинаем второй этап вакцинации. Туда как раз входят педагоги, медики, кроме тех, которые работают с коронавирусом, военные, кроме тех, кто в зоне ООС,

– сказал премьер-министр.

Такие накладки этапов будут возможны через управление электронным реестром. Если в одном регионе закончатся желающие прививаться с первого этапа, то начнут вакцинировать зарегистрированных в другой. Никаких привязок к датам не будет, обещает Шмыгаль.

Этапы вакцинации соответствуют европейским

Глава правительства отмечает, что деление на этапы в Украине соответствует европейскому. Однако могут и изменить порядок прививки.

Есть идеи вакцинировать, подвинуть по приоритетности, возможно, журналистов. На Всеукраинском совете церквей советовали выше поднять в этапности священнослужителей, так как у них высокая контактность с людьми,

– заметил премьер.

Интересно! Как сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, через портал и приложение "Дия" на вакцинацию уже записались около 100 тысяч украинцев. По сообщению Минздрава, по состоянию на 4 марта от COVID-19 привили уже почти 7 тысяч граждан.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала