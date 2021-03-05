Аналіз 28 тисяч історій хвороб показав, що інсульт розвивається у 1,3% госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Зазвичай це люди похилого віку, у яких є інші фактори ризику інсульту. Нові дані виявилися оптимістичнішими в порівнянні з попередніми цифрами.

COVID-19 та інсульт

Ризик інсульту може збільшуватися після гострих респіраторних інфекцій. В перші дні після грипу і пневмонії він вищий в 3-7 разів. У цьому контексті COVID-19 не став винятком: зростання ризику інсульту при коронавірусі пов'язують із запаленням і збільшенням згортання крові.

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Нове дослідження

У новому дослідженні вчені проаналізували дані 28 тисяч історій хвороби з 54 лікарень в США з грудня 2019 по квітень 2020 року. COVID-19 був діагностований у 8163 осіб, інсульт розвинувся у 103 з них, що склало 1,3%. У групі пацієнтів, у яких були симптоми респіраторної інфекції, але коронавірус не був виявлений, інсульт розвинувся у 1%.

Не все так погано

Пацієнти з COVID-19, у яких розвинувся гострий ішемічний інсульт, були старші, частіше були афроамериканцями та у них було більше факторів серцево-судинного ризику,

– кажуть науковці.

Середній вік пацієнтів з COVID-19, у яких розвинувся інсульт, був майже 69 років; у тих, хто не заразився коронавірусом, – 54,4 року. Інсульт частіше траплявся на тлі гіпертонії (84%), підвищеного рівня шкідливого холестерину в крові (75%) і цукрового діабету (56%).

Пацієнтів без COVID-19, у яких розвинувся інсульт, частіше виписували додому, ніж пацієнтів з інсультом на фоні коронавірусної інфекції. Останні з більшою частотою ставали інвалідами та вмирали. У багатьох з них відбувалося пошкодження відразу декількох органів і високий рівень маркерів запалення в крові.

Вчені вказують, що нові дані відрізняються від результатів попередніх досліджень, в яких пацієнти з інсультом були молодші та без супутнього ризику цієї хвороби.