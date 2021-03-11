Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) проаналізували дані про вакцинацію понад 13,7 мільйона американців, які отримали препарат Pfizer або Moderna. Виявилося, що побічні реакції в 78,8% випадках виникають у жінок середнього віку.

Побічні реакції після вакцинації проти коронавірусу

Найчастіше пацієнтки скаржилися на головний біль після вакцинації (22,9%), запаморочення (16,8%) і втому (16,8%). Більш ніж 90% випадків були кваліфіковані, як ті, що не несуть загрози для життя і здоров'я.

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Середній вік щеплених, які повідомили про побічні ефекти, становить 42 роки. Примітно, що анафілактичні реакції після щеплення також в основному реєструються серед жінок: всі 19 випадків у Pfizer і 44 з 47 випадків у Moderna.

Чому у жінок частіше виникають побічні реакції після вакцинації

Експерти CDC не повідомляють, з чим пов'язаний такий феномен, проте ці дані узгоджуються з попередніми дослідженнями про побічні реакції після вакцинації у різних груп пацієнтів. Вчені з'ясували, що у дорослих жінок найчастіше виявлялися побічні ефекти після вакцинації від грипу.

Поясненням може бути сильніша імунна відповідь у жінок. Дослідження показали, що рівень антитіл після вакцинації від різних інфекцій у жінок удвічі вищий. У пацієнток також формується сильніший Т-клітинний імунітет. Це може бути пов'язано з впливом естрогену, які змушує імунні клітини виробляти більше антитіл, в той час, як чоловічий статевий гормон тестостерон має імунодепресивну дію.

В цілому, це скоріше гарні новини для жінок. Побічні ефекти зазвичай не є небезпечними для життя і тривають недовго. Але виражені реакції є ознакою того, що у вас формується стійка імунна відповідь,

– вважають науковці.