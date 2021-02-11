Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що перше щеплення проти коронавірусу в Україні зроблять медичному працівнику. Бо лікарі – це герої.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" 11 лютого.

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Медичні працівники – герої сьогодення

Віктор Ляшко “Кому він дістанеться. Він точно дістанеться медичному працівнику. Тому що Україна ухвалила рішення розпочинати компанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом”.

Далі Ляшко зауважив, що будь-який медичний працівник на сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення.

Як відомо, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проводитися на двох платформах. Йдеться про пункти щеплень, а також мобільні бригади.

Що відомо про майбутню вакцинацію в Україні

За попередніми обіцянками МОЗ, вакцинація в Україні повинна розпочатися 15 лютого.

Україна домовилась про вакцини від 4 виробників: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax. Більше про них, читайте тут.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу