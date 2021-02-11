Кого первым вакцинируют против коронавируса в Украине: ответ Минздрава
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что первую прививку против коронавируса в Украине сделают медицинскому работнику. Потому что врачи – это герои.
Источник:24 канал
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" 11 февраля.
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Медицинские работники – герои настоящего
Виктор Ляшко
"Кому он достанется. Он точно достанется медицинскому работнику. Потому что Украина приняла решение начинать кампанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом".
Далее Ляшко отметил, что любой медицинский работник на сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку.
Как известно, вакцинация от коронавируса в Украине будет проводиться на двух платформах. Речь идет о пунктах прививок, а также мобильных бригадах.
Что известно о предстоящей вакцинации в Украине
- По предварительным обещаниям Минздрава, вакцинация в Украине должна начаться 15 февраля.
- Украина договорилась о вакцинах от 4 производителей: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. Больше о них читайте здесь.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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