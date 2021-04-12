Некоторым категориям населения не нужно записываться в очередь на вакцинацию против коронавируса. Вместе с тем о возможности и датах прививки должен проинформировать руководитель.

Говорится о людях, которые попадают под каждый этап прививочной кампании. Сейчас – это медики, военные на фронте, социальные работники, священнослужители и пенсионеры старше 80 лет.

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Алгоритм записи для работодателей:

1. Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков.

2. Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.

3. Руководители учреждений готовят помещение для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады.

4. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку.

5. Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).

Вакцинация в Украине по состоянию на 12 апреля

За 11 апреля 2021 года в Украине вакцинировали 1 216 человек против COVID-19. С начала вакцинальной кампании привито 378 266 человек.

Прививки проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации в 81 пункте вакцинации. По состоянию на 11 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала