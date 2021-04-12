Кого на вакцинацію реєструють роботодавці
Деяким категоріям населення не потрібно записуватися у чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Натомість про можливість і дати щеплення має поінформувати керівник.
Источник:МОЗ України
Мовиться про людей, які потрапляють під кожен етап вакцинальної кампанії. Зараз – це медики, військові на фронті, соціальні працівники, священнослужителі та пенсіонери старше за 80 років.
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Алгоритм запису для роботодавців:
1. Регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків.
2. Керівники закладів передають ці списки регіональному координатору з вакцинації.
3. Керівники закладів готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади.
4. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком.
5. Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я).
Вакцинація в Україні станом на 12 квітня
За 11 квітня 2021 року в Україні вакцинували 1 216 людей проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 378 266 людей.
Щеплення проводилось 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом щеплення. Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
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